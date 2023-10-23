​Голкипер «Милана»: «Было приятно вернуться на поле, жаль, что проиграли»

В очередном своем матче в рамках итальянского чемпионата «Милан» был вынужден задействовать резервного голкипера Антонио Миранте, который неплохо проявил себя, но не смог спасти клуб от поражения. После матча Миранте прокомментировал свои мысли.

- Было приятно вернуться на поле, но жаль, что мы проиграли. Я не смог отразить удар Локателли, потому что Крунич никуда не мог деваться, хотя сам удар был вполне берущимся. Нам не повезло, - цитирует слова Антонио Миранте pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» через неделю сыграет с «Наполи».