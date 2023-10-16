Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ювентуса» Данило получил травму и пропустит матч с «Миланом»

16 Октября 2023 • 18:14 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило Луис получил травму в расположении национальной команды.

Пресс-служба туринцев сообщает, что восстановление 32-летнего футболиста займет приблизительно 20 дней.

В нынешнем сезоне Данило появился на поле в восьми матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.

После восьми туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Предстоящий матч «старой синьоры» состоится в воскресенье, 22 октября. Соперником команды Массимилиано Аллегри станет «Милан». Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило Луис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
19:31 · Италия. Серия А
Хвича сыграл свадьбу в одном из древнейших городов Грузии
18:50 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Осимхена
18:33 · Италия. Серия А
Ди Марцио уверен, что Моуриньо покинет «Рому» летом
18:14 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса» Данило получил травму и пропустит матч с «Миланом»
17:32 · Италия. Серия А
​Конте назвал два клуба, где хотел бы поработать
17:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» сравнил Талалаева с Гаттузо
16:59 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса» Джунтоли сравнил провальные трансферы с выбором жены
16:29 · Италия. Серия А
​Хавбек «Милана» Беннасер начинает работу
16:26 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Нзолу предлагали «Спартаку»
15:53 · Италия. Серия А
Кафу требует от «Ромы» 12 миллионов евро
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек
15:01 · Италия. Серия А
​Моджи прокомментировал сложности «Наполи»
13:56 · Италия. Серия А
Известна зарплата Гатти по новому контракту с «Ювентусом»
13:49 · Италия. Серия А
​Сержиньо расстроен отсутствием бразильцев в «Милане»
13:44 · Италия. Серия А
​Моджи: «Осимхен - не владелец «Наполи»
Все новости
Рекомендуем