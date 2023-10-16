Игрок «Ювентуса» Данило получил травму и пропустит матч с «Миланом»

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило Луис получил травму в расположении национальной команды.

Пресс-служба туринцев сообщает, что восстановление 32-летнего футболиста займет приблизительно 20 дней.

В нынешнем сезоне Данило появился на поле в восьми матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.

После восьми туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Предстоящий матч «старой синьоры» состоится в воскресенье, 22 октября. Соперником команды Массимилиано Аллегри станет «Милан». Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.