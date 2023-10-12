Кьяер назвал свой лучший матч в «Милане»

Датский защитник Симон Кьяер сыграл свой сотый матч за итальянский «Милан», в связи с чем журналисты попросили его вспомнить свой лучший из этих ста поединков в составе «россонери».

- Трудно назвать лучший матч, когда играешь за такой классный клуб, как «Милан». Тут каждый матч особый. Но если вы вынуждаете меня сделать выбор, то я скажу - это матч против «Наполи» в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов. Ведь этот клуб был непобедим в прошлом сезоне Серии А. Пройдя «Наполи», мы показали всем, что «Милан» возвращается, - цитирует слова датского защитника pianetamilan.it.