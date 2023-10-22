Сакки уверен, что «Милан» сыграет с позиции фаворита в матче с «Ювентусом»

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет встреча «Милана» с «Ювентусом». Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что «Милан» сыграет в этом матче с позиции силы, как и подобает лидеру турнирной таблицы перед началом тура.

- «Милан» в этом матче будет во многом зависеть от самого себя. Если он сыграет, как команда, то у «Ювентуса» будут проблемы. Мы понимаем, что «Ювентус» сыграть командно не сможет. Он будет защищаться большими силами и выходить в контратаки, так они обычно играют, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.