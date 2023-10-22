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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки уверен, что «Милан» сыграет с позиции фаворита в матче с «Ювентусом»

22 Октября 2023 • 20:15 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.20 X 3.30 2 3.75
Через 0 ч. 58 мин.

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет встреча «Милана» с «Ювентусом». Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что «Милан» сыграет в этом матче с позиции силы, как и подобает лидеру турнирной таблицы перед началом тура.

- «Милан» в этом матче будет во многом зависеть от самого себя. Если он сыграет, как команда, то у «Ювентуса» будут проблемы. Мы понимаем, что «Ювентус» сыграть командно не сможет. Он будет защищаться большими силами и выходить в контратаки, так они обычно играют, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Арриго Сакки
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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