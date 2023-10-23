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Чемпионат Италии. Серия А

​Рабио: «Важная победа»

23 Октября 2023 • 02:33 Комментировать
Милан
0:1
Ювентус

Туринский «Ювентус» смог добыть победу в противостоянии с «Миланом», команда Массимилиано Аллегр победила в гостевом матче с минимальным счетом. Полузащитник «старой синьоры» Адриен Рабио доволен успехом, он считает очень важной победу, ведь в последние годы «Ювентус», как правило, уступал «Милану».

- Это важная победа, мы хотели показать, что мы есть, что нас не надо недооценивать. У нас есть цель попасть в зону Лиги чемпионов в этом сезоне, и такие матчи очень важны для достижения цели. Мы сыграли очень хорошо, мы не уступили ни сантиметра на поле, с таким отношением надо проводить все матчи, - цитирует слова Рабио juvenews.eu.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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