​Муса: «В «Милане» я могу значительно вырасти»

В летнее трансферное окно полузащитник Юнус Муса пополнил состав «Милана». В восьми матчах за «россонери» футболист записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Муса сказал несколько слов о своём пребывании в топ-клубе Серии А.

«Мистер Пиоли оказал мне большое доверие, и я очень счастлив в «Милане». Я верю, что это место, где я могу значительно вырасти», - цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

«Матч против «Ювентуса»? Это будет здорово. Я надеюсь выйти в стартовом составе, это будет прекрасный момент», - добавил Муса.

Именно «Милан» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.