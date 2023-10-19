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Чемпионат Италии. Серия А

​Галли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Ювентусом»

19 Октября 2023 • 14:47 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Бывший защитник итальянского «Милана» Филиппо Галли считает потери в составе «Ювентуса» более весомыми, нежели в составе «Милана», у которого следующий, девятый тур итальянского чемпионата пропустят Тео Эрнандес и Майк Меньян - оба дисквалифицированы. Галли уверен, что свое веское слово скажет и Рафаэл Леау - он забил в предыдущем большом матче, против «Интера», но «Милан» проиграл тогда со счетом 1:5.

- «Милан», конечно, много теряет в отсутствие Тео, но я считаю, что потери «Ювентуса» весомее, особенно в обороне. Леау сыграет важную роль в этом матче, я не сомневаюсь. Это его матчи, - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

«Милан» и «Ювентус» сойдутся между собой в воскресенье.


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Милан Филиппо Галли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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