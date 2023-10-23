Рабио: «Победу над «Миланом» посвящаем Фаджоли»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о победе над «Миланом» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.

Французский футболист отметил значимость этого успеха, посвятив его своему одноклубнику Николо Фаджоли, который ранее был дисквалифицирован до 20 мая 2024 года за участие в ставках.

«Мы все знаем, что случилось с Николо. Он тренируется с нами каждый день, и эту победу мы посвящаем ему. Мы поддерживаем его и стараемся побеждать ради него», — цитирует Рабио сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В девяти турах текущего розыгрыша Серии А «Ювентус» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Интера» «старая синьора» отстаёт на два балла.