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Чемпионат Италии. Серия А

​Серена: «Отсутствие Меньяна сыграет важную роль»

22 Октября 2023 • 22:16 Комментировать
Милан
0:1
Ювентус
окончен

Бывший бомбардир итальянского «Интера» Альдо Серена поделился своими впечатлениями накануне главного матча девятого тура Серии А. В нем в настоящий момент сражаются «Милан» и туринский «Ювентус».

Серена опасается, что отсутствие дисквалифицированного французского голкипера Майка Меньяна может сыграть злую шутку с «Миланом».

- Отсутствие Меньяна может обернуться боком. Антонио Миранте - бывший голкипер «Ювентуса», кстати. Он провел два с половиной года без выступлений. И сейчас его ставят в ворота в таком матче. «Милану» надо стараться, чтобы «Ювентус» не бил по его воротам, - цитирует слова Серены pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Альдо Серена Майк Меньян
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