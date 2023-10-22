​Серена: «Отсутствие Меньяна сыграет важную роль»

Бывший бомбардир итальянского «Интера» Альдо Серена поделился своими впечатлениями накануне главного матча девятого тура Серии А. В нем в настоящий момент сражаются «Милан» и туринский «Ювентус».

Серена опасается, что отсутствие дисквалифицированного французского голкипера Майка Меньяна может сыграть злую шутку с «Миланом».

- Отсутствие Меньяна может обернуться боком. Антонио Миранте - бывший голкипер «Ювентуса», кстати. Он провел два с половиной года без выступлений. И сейчас его ставят в ворота в таком матче. «Милану» надо стараться, чтобы «Ювентус» не бил по его воротам, - цитирует слова Серены pianetamilan.it.