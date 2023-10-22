Тиав подставил «Милан»: «Ювентус» победил на «Сан-Сиро», максимально подобравшись к миланским клубам

«Милан» и «Ювентус» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч девятого тура Серии А состоялся 22 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Центральным матчем тура закрывалась воскресная программа Серии А. Перед игрой много вспоминали ставочный скандал, ведь семь месяцев дисквалификации получил игрок «Ювентуса» Фаджоли, а по экс-игроку «Милана» Сандро Тонали расследование пока продолжается. Фаджоли же дополнил огромнейший список недоступных футболистов, «Юве» ещё недосчитался Погба, Де Шильо. Данило и Алекса Сандро. А «Милан» не мог рассчитывать на Меньяна, Тео Эрнандеса, Лофтуса-Чика, Чуквуэзе, Кальдара и Беннасера. Список внушительный.

Аллегри ещё и удивил, оставив в запасе главную ударную силу – Влаховича с Кьезой, а Пиоли ожидаемо задействовал своих топ-форвардов (Леау, Пулишича и Жиру). И началось всё довольно ожидаемо. «Ювентус» решил сыграть от обороны, «Милан» атаковал гораздо больше, интереснее, на исходе 20-й минуты вполне мог счёт открывать. Леау на левом фланге убежал от Гатти, убрал ещё одного опекуна на замахе и вырезал на Жиру. Француз метров с семи пробил в дальний угол, но Щесны среагировал и отразил удар.

Постепенно «Юве» установил свои правила. Атаки туринцев стали более размеренными, понятными, а «Милан» слишком много нервничал. Венцом этого нервоза стало удаление Тиава. Кен после передачи Веа убегал на оперативный простор и был откровенно захвачен защитником. Малик руками завалил форварда и мгновенно получил прямую красную карточку. А в раздевалку Кен мог ещё и гол оформить. Рабьо с правого края вырезал точный кросс, Мойзе ускользнул от опеки и прибежал замыкать дальнюю штангу, но умудрился не попасть в створ.

В игре 11 на 10 «Ювентус» события не форсировал. Тренеры начали уже играть заменами, туринцы немного усыпили бдительность хозяев и наконец провели решающую атаку. Прошло уже больше часа игрового времени, когда Веа сделал простенький пас на Локателли. Мануэля никто не опекал, поэтому он спокойно примерился и метров с 20 пальнул в угол. Мяч по пути ещё задел Крунича и стал недосягаемым для ветерана Антонио Миранте – 0:1.

Теперь уже можно было засушить, чем «Ювентус» спокойно и занялся. Вместо Милика с Гатти появились Кьеза и Хейсен, а Пиоли снял с игры уставших Калабрию и Рейндерса. Но ничего в этом матче более не изменилось. У «Милана» не хватило сил и ресурсов даже на подобие навала. «Ювентус» победил, максимально приблизившись к «россонери» в турнирной таблице.