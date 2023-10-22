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Чемпионат Италии. Серия А

Тиав подставил «Милан»: «Ювентус» победил на «Сан-Сиро», максимально подобравшись к миланским клубам

22 Октября 2023 • 23:43 Комментировать
Милан
0:1
Ювентус
окончен

«Милан» и «Ювентус» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч девятого тура Серии А состоялся 22 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Милан0:1Ювентус
  63'Локателли Мануэль (0:1)
Миранте АнтониоКалабрия Давиде 79' (Ромеро Лука ( 79') Тиав Малик  40'Томори ФикайоФлоренци АлессандроМуса ЮнусАдли Ясин 60' (Крунич Раде ( 60') Пулишич Кристиан 43' (Калюлю Пьер ( 43') Рейндерс Тиджани  61' 79' (Кьяер Симон ( 79') Леау РафаэлЖиру Оливье 60' (Йович Лука ( 60')
Запасные: Окафор НоаПеллегрино МаркоПобега ТоммазоХименес АлехандроТраоре ЧакаБарточчиони АндреаНава Лапо
Щесны ВойцехГатти Федерико  71' 79' (Хуйсен Дин ( 79') Бремер ГлейсонРугани ДаниэлеВеа Тимоти  52' 84' (Миретти Фабио ( 84') Маккенни Уэстон  67'Локателли Мануэль  72'Рабио АдриенКостич Филип 56' (Камбьясо Андреа ( 56') Милик Аркадиуш 78' (Кьеза Федерико ( 78') Кин Мойзе 56' (Влахович Душан ( 56')
Запасные: Айлинг СамуэльЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин МаттиаБоэнде Джозеф
22 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Центральным матчем тура закрывалась воскресная программа Серии А. Перед игрой много вспоминали ставочный скандал, ведь семь месяцев дисквалификации получил игрок «Ювентуса» Фаджоли, а по экс-игроку «Милана» Сандро Тонали расследование пока продолжается. Фаджоли же дополнил огромнейший список недоступных футболистов, «Юве» ещё недосчитался Погба, Де Шильо. Данило и Алекса Сандро. А «Милан» не мог рассчитывать на Меньяна, Тео Эрнандеса, Лофтуса-Чика, Чуквуэзе, Кальдара и Беннасера. Список внушительный.

Аллегри ещё и удивил, оставив в запасе главную ударную силу – Влаховича с Кьезой, а Пиоли ожидаемо задействовал своих топ-форвардов (Леау, Пулишича и Жиру). И началось всё довольно ожидаемо. «Ювентус» решил сыграть от обороны, «Милан» атаковал гораздо больше, интереснее, на исходе 20-й минуты вполне мог счёт открывать. Леау на левом фланге убежал от Гатти, убрал ещё одного опекуна на замахе и вырезал на Жиру. Француз метров с семи пробил в дальний угол, но Щесны среагировал и отразил удар.

Постепенно «Юве» установил свои правила. Атаки туринцев стали более размеренными, понятными, а «Милан» слишком много нервничал. Венцом этого нервоза стало удаление Тиава. Кен после передачи Веа убегал на оперативный простор и был откровенно захвачен защитником. Малик руками завалил форварда и мгновенно получил прямую красную карточку. А в раздевалку Кен мог ещё и гол оформить. Рабьо с правого края вырезал точный кросс, Мойзе ускользнул от опеки и прибежал замыкать дальнюю штангу, но умудрился не попасть в створ.

В игре 11 на 10 «Ювентус» события не форсировал. Тренеры начали уже играть заменами, туринцы немного усыпили бдительность хозяев и наконец провели решающую атаку. Прошло уже больше часа игрового времени, когда Веа сделал простенький пас на Локателли. Мануэля никто не опекал, поэтому он спокойно примерился и метров с 20 пальнул в угол. Мяч по пути ещё задел Крунича и стал недосягаемым для ветерана Антонио Миранте – 0:1.

Теперь уже можно было засушить, чем «Ювентус» спокойно и занялся. Вместо Милика с Гатти появились Кьеза и Хейсен, а Пиоли снял с игры уставших Калабрию и Рейндерса. Но ничего в этом матче более не изменилось. У «Милана» не хватило сил и ресурсов даже на подобие навала. «Ювентус» победил, максимально приблизившись к «россонери» в турнирной таблице.

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Милан Ювентус
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