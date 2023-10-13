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В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

13 Октября 2023 • 16:43 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Пресс-служба «Ювентуса» рассказала, что клуб не заинтересован в услугах армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация, что представители «старой синьоры» просматривали футболиста в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборной Армении и сборной Латвии (0:2).

«Ювентус» просматривал Сперцяна и заинтересован в нем? Никаких шансов», — заявила пресс-служба туринского клуба «Чемпионату».

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 13 матчах за «Краснодар», в которых забил пять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

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Ювентус Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - зима 2024
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