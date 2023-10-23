​Аллегри: «Хорошо оборонялись»

Туринский «Ювентус» возвращается из Милана с победой, она была одержана в ключевом матче девятого тура итальянской Серии А. «Ювентус» получил численное преимущество под конец первого тайма и успешно реализовал его в прагматичной манере во второй половине матча. Наставник клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал успех:

- Мы хорошо сыграли в обороне, что стало залогом успеха. Матч решили отдельные эпизоды. Кин хорошо сыграл и мы получили большинство. Но наличие у соперника такого игрока, как Леау, не позволяет чувствовать того, что ты в большинстве. Мы давно не выигрывали у «Милана», так что мои поздравления игрокам, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.