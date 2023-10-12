​Сакки: «Анчелотти и раньше был профессором футбола, а сейчас он гуру»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки нахваливает другого «бывшего» - Карло Анчелотти. Сакки успел потренировать Анчелотти в качестве игрока и он считает, что тот и тогда демонстрировал недюжинные способности в организации игры на поле и в тактических моментах.

- Карло и раньше был профессором, а сейчас он гуру футбола. Его секреты? Он интеллигентен, он скромен и очень человечен, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Сакки тренировал «Милан» с 1985 по 1991 год, а затем в сезоне 1996/1997. Анчелотти был тренером клуба с 2001 по 2009 год. Сейчас Карло работает с мадридским «Реалом».