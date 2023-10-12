​Раванелли вступился за Меньяна

Инцидент в матче восьмого тура итальянского чемпионата, который привел к удалению голкипера «Милана» Майка Меньяна, по-прежнему обсуждается в Италии. За французского голкипера вступился бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии - Фабрицио Раванелли. Он высмеял попытки окрестить Меньяна «убийцей» - по мнению Раванелли, Меньян пытался сыграть в мяч без всякого злого умысла.

- Меньян вышел, чтобы сыграть в мяч. Он не тот тип игрока, который пытается сломать соперника. Меньян - корректный голкипер. Инцидент получился некрасивым, но называть Майка убийцей - это абсурд, - цитирует слова Раванелли pianetamilan.it.