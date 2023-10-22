​«Милан» и «Ювентус» назвали составы на очную битву

В воскресенье вечером вся футбольная Италия будет следить за классической битвой между «Миланом» и «Ювентусом» - команды пересекутся в девятом туре Серии А.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Миранте, Калабрия, Тиав, Томори, Флоренци, Адли, Муса, Рейндерс, Пулишич, Леау, Жиру.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, в свою очередь, выбрал такой состав: Щесны, Бремер, Гатти, Ругани, Веа, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Кин, Милик.

Матч «Милан» - «Ювентус» стартует в 21:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.