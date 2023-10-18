​Юнус Муса: «Раньше никогда не был на «Сан-Сиро»

Полузащитник Юнус Муса перебрался в «Милан» минувшим летом, клуб заплатил за него испанской «Валенсии» двадцать миллионов евро. По словам Муса, на него произвел очень большое впечатление стадион «Сан-Сиро».

- Было очень приятно дебютировать на «Сан-Сиро», ранее я никогда не был на этой арене. Мне очень понравилось, особенно фанатская трибуна, которая распевала песни весь матч. Порой из-за этого даже не слышишь свистки арбитра, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит игра с туринским «Ювентусом».