Бардзальи: «Не думаю, что «Ювентусу» плохо без Лукаку, ведь Влахович хорош»

Бывший итальянский защитник Андреа Бардзальи считает, что «Ювентус» не слишком нуждался в Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард, права на которого принадлежат «Челси», был интересен туринскому гранду в летнее трансферное окно. Речь шла даже об обмене Лукаку на Душана Влаховича, однако вместо этого 30-летний игрок оказался в «Роме», в то время как серб остался в «Ювентусе».

«Не думаю, что сейчас в «Ювентусе» жалеют о несостоявшемся приходе Лукаку. Влахович моложе, но тоже хорош. Душан всегда забивал и продолжит много забивать в будущем. Этими словами я не умаляю заслуг Ромелу, который способен делать разницу в Серии А», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport бывший игрок «Ювентуса».