Кьеллини рассказал, что думает о сравнениях Гатти и Бремера с собой

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини оценил уровень нынешних игроков обороны «Ювентуса».

Итальянский ветеран на протяжении 17 лет выступал за «старую синьору». В 2022 году он переехал в США, подписав контракт с «Лос-Анджелесом».

«Я не люблю сравнений, я уже отыграл своё в «Ювентусе», а Бремер и Гатти должны творить собственную историю в клубе. Они могут стать отличными защитниками, я вижу в них много сильных качеств, но им нужно продолжать развиваться», – цитирует журналист Альфредо Педулла 39-летнего Кьеллини.

22 октября «Ювентус» сыграет на выезде против «Милана» в поединке Серии А. После восьми туров коллектив Массимилиано Аллегри располагается на третьей строчке в таблице.