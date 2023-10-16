​Хавбек «Милана» Беннасер начинает работу

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер возвращается к тренировочной работе после серьёзной травмы колена, полученной весной. В понедельник алжирский футболист прибыл на базу, о чём на своих страницах рассказывает Pazzi di Fanta.

По данным источника, Беннасер полностью восстановится к январю. Тогда полузащитник и вернётся на футбольное поле.

На текущий момент именно «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Стефано Пиоли проведёт в воскресенье, 22 октября, – против «Ювентуса» на своём поле.