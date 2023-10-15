Рабио — о ситуации с Погба: «В клубе все сбиты с толку»

Игрок «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, как в туринском клубе восприняли ситуацию, которая произошла с полузащитником Полем Погба.

Напомним, ранее Погба был обвинён в употреблении допинга. Французский футболист рискует быть дисквалифицирован на длительный срок.

«Это сложная ситуация. В клубе все сбиты с толку. Я надеюсь, что он сможет справиться с этой ситуацией как можно скорее», — цитирует Рабио Footmercato.

В текущем сезоне 30-летний Погба успел провести за «Ювентус» две игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.