Гвардиола: «Буду ли я тренировать «Ювентус»? В Италии очень вкусная еда, мне нравится в этой стране»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, возможно ли его назначение на пост наставника туринского «Ювентуса».

«Ювентус» никогда не интересовался мной. Буду ли я тренировать эту команду? В Италии очень вкусная еда. Мне очень нравится в этой стране, и я часто приезжаю сюда в отпуск», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Ранее он работал в немецкой «Баварии» и испанской «Барселоне».

На сегодняшний день главным тренером «Ювентуса» является Массимилиано Аллегри. После восьми туров текущего розыгрыша Серии А «старая синьора», набравшая 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице.