«Милан» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Ювентус
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Протокол игры
Миранте Антонио•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Флоренци Алессандро•Муса Юнус•Адли Ясин•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Ругани Даниэле•Веа Тимоти•Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Милик Аркадиуш•Кин Мойзе
22 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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