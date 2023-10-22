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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

22 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
1 2.20 X 3.30 2 3.75
1-й тайм

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Милан - Ювентус

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан0:0Ювентус
Миранте АнтониоКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоФлоренци АлессандроМуса ЮнусАдли ЯсинРейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру ОливьеЛеау Рафаэл
Запасные: Окафор НоаПеллегрино МаркоКьяер СимонПобега ТоммазоЙович ЛукаКалюлю ПьерХименес АлехандроКрунич РадеРомеро ЛукаТраоре ЧакаБарточчиони АндреаНава Лапо
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонРугани ДаниэлеВеа ТимотиМаккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипМилик АркадиушКин Мойзе
Запасные: Айлинг СамуэльКьеза ФедерикоЙылдыз КенанКамбьясо АндреаНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинПерин МаттиаМиретти ФабиоВлахович ДушанБоэнде Джозеф
22 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Милан Ювентус
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