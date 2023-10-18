​Юнус Муса: «Кесси - пример для меня»

Минувшим летом «Милан» значительно усилился, одним из приобретений стал Юнус Муса - его купили у «Валенсии» за 20 миллионов евро. Свою роль в игре команды Муса видит аналогичной роли Франка Кесси, который выступал за «Милан» ранее и помог команде выиграть чемпионский титул. Его уход считают одной из главных причин нестабильной игры «Милана» в прошлом, послечемпионском сезоне.

- Я помню, как Франк играл в Италии, он очень хорошо выступал. Он был очень важен для игры. Он - мой пример, я хочу сделать для клуба то же самое, что и он, если не больше, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.