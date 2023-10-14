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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет приобрести Хуана Миранду в 2024 году

14 Октября 2023 • 12:14 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Итальянский «Милан» нацелился на крайнего защитника «Бетиса» Хуана Миранду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Стефано Пиоли рассматривает вариант с покупкой фуллбека в 2024 году.

У Миранды в конце сезона заканчивается контракт с «Бетисом», поэтому зимой футболист может быть доступен на трансферном рынке по большой скидке. По информации от источника, Миранда заинтересован в переходе в «Милан».

Напомним, Хуана ранее также связывали с переходом в каталонскую «Барселону», которая также заинтересована в его приглашении, но исключительно следующим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бетис Хуан Миранда
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