«Милан» хочет приобрести Хуана Миранду в 2024 году

Итальянский «Милан» нацелился на крайнего защитника «Бетиса» Хуана Миранду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Стефано Пиоли рассматривает вариант с покупкой фуллбека в 2024 году.

У Миранды в конце сезона заканчивается контракт с «Бетисом», поэтому зимой футболист может быть доступен на трансферном рынке по большой скидке. По информации от источника, Миранда заинтересован в переходе в «Милан».

Напомним, Хуана ранее также связывали с переходом в каталонскую «Барселону», которая также заинтересована в его приглашении, но исключительно следующим летом на правах свободного агента.