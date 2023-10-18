Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс интересен «Ювентусу».

27-летний игрок редко появляется на поле в составе «горожан», поэтому, как уже сообщалось ранее, клуб рассмотрит варианты с арендой. Согласно сведениям Telegraph, новым претендентом на хавбека сборной Англии стал итальянский «Ювентус», рассматривающий возможность аренды до конца сезона. «Старой синьоре» предстоит побороться за футболиста с «Ньюкаслом».

Кэлвин Филлипс принял участие лишь в пяти матчах «Манчестер Сити» в текущем сезоне, появившись в стартовом составе только однажды. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 28 млн евро.