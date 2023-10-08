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Санчо может перейти в топ-клуб Серии А в январе слухи

08 Октября 2023 • 02:34 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо попал в сферу интересов «Ювентуса».

23-летний игрок по-прежнему отбывает наказание – его исключили из состава из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Пока неизвестно, будет ли англичанин выступать за «красных дьяволов» в будущем. Как информирует The Sun, список претендентов на Санчо пополнил «Ювентус». Туринский клуб хотел бы арендовать футболиста в январе, при этом надеется, что половину зарплаты Джедону продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед». В сделку также может быть включена опция выкупа.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Санчо составляет 45 млн евро.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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