Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо попал в сферу интересов «Ювентуса».

23-летний игрок по-прежнему отбывает наказание – его исключили из состава из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Пока неизвестно, будет ли англичанин выступать за «красных дьяволов» в будущем. Как информирует The Sun, список претендентов на Санчо пополнил «Ювентус». Туринский клуб хотел бы арендовать футболиста в январе, при этом надеется, что половину зарплаты Джедону продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед». В сделку также может быть включена опция выкупа.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Санчо составляет 45 млн евро.