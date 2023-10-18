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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Маркус Тюрам идеален для «Интера»

18 Октября 2023 • 22:36 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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21.10 19:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился мнением об игре Маркуса Тюрама в «Интере».

Экс-игрок «Боруссии» Мёнхенгладбах пополнил ряды «нерадзурри» прошлым летом в качестве свободного агента. Жиру похвалил своего товарища по сборной Франции, высоко оценив его выступления в «Интере».

«Маркус продолжает развиваться. Он перешёл в большой клуб, но сразу смог себя зарекомендовать. Система с двумя нападающими, по которой играет «Интер», отлично ему подходит. Видно, как он и Лаутаро дополняют друг друга в этой формации. 

Маркусу нужен ещё один форвард рядом, чтобы проявлять свои лучшие стороны. Он универсален, но в то же время понимает, что нас, нападающих, оценивают по результативности», – приводит Альфредо Педулла слова Жиру.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Оливье Жиру Маркус Тюрам
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