​Каннаваро узнал, почему его не взяли в «Милан»

Обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро рассказал о том, почему его не взяли в «Милан» - лучший клуб Италии на момент апогея карьеры Фабио. Препятствием стал малый рост защитника.

- У меня была возможность оказаться в «Милане». Арриго Сакки свел меня с руководством клуба, были контакты, но ничего не получилось. Со временем я узнал от Ариедо Брайды, что причиной был малый рост - меня не взяли в «Милан» именно по этой причине, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.

Очередной тур итальянского чемпионата пройдет уже в эти выходные, «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».