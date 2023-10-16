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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Фаджоли: «Николо страдает игровой зависимостью и пройдёт курс лечения»

16 Октября 2023 • 10:29 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Агент полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли высказался об участии своего клиента в нелегальных ставках на спортивные события.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев 22-летний футболист потратил на ставки больше 1 миллиона евро.

«Мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившемся и о том, что Николо страдает игровой зависимостью и пройдёт соответствующий курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, как я стал его агентом», — цитирует агента журналист Николо Скира.

В текущем сезоне Фаджоли провёл за «Ювентус» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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