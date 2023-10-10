Кьеллини: «Я останусь в США до лета, а затем вернусь в Турин»

Джорджо Кьеллини ответил на вопрос журналистов о своём будущем.

Действующий контракт 39-летнего итальянца с «Лос-Анджелесом» рассчитан до конца текущего года. Центральный защитник признался, что в скором времени вернётся на родину, однако пока не определился с дальнейшей работой: «Честно говоря, я пока не знаю, какую должность смогу занять. Я останусь в США до следующего лета, после чего вернусь жить в Турин. Тогда и будет видно, что дальше», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова бывшего футболиста сборной Италии и «Ювентуса».

Джорджо Кьеллини выступает за «Лос-Анджелес» с лета 2022 года. На его счету один забитый гол в 39 матчах за американский коллектив.