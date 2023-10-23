​Пиоли: «Поплатились за одну ошибку»

В центральном матче девятого тура итальянской Серии А «Милан» потерпел поражение от «Ювентуса» - подопечные Стефано Пиоли еще в первом тайме остались в численном меньшинстве, и во второй половине встречи туринцы реализовали лишнего игрока. Пиоли считает, что его команда уверенно играла и вдесятером.

- Мы очень дорого заплатили за небольшую ошибку. Мы хорошо играли даже вдесятером. Но это был не наш вечер с точки зрения голевых моментов. И все же мы заслуживали положительный результат, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милану» предстоит сразиться с «Наполи».