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«Тоттенхэм» хочет продать Хёйбьерга, «Ювентус» предпочитает аренду

18 Октября 2023 • 22:08 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг по-прежнему интересен «Ювентусу».

28-летний игрок готов покинуть ряды «шпор» зимой, поскольку на него не рассчитывает рулевой Анге Постекоглу. Среди претендентов на датчанина ранее был обозначен «Ювентус», однако, как отмечает TuttoSport, переговоры со «старой синьорой» пока не ведутся. Тем не менее, по данным источника, сделка всё ещё может состояться, если «Тоттенхэм» согласится отпустить хавбека в аренду. Лондонский клуб предпочитает продать футболиста, но «Ювентус» вряд ли сможет удовлетворить трансферный запрос.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хёйбьерга в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - зима 2024
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