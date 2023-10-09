Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли: «Мы рассмотрим трансферы, если в январе у нас появятся возможности»

09 Октября 2023 • 13:48 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли не отрицает, что в январское трансферное окно его команда может усилиться каким-либо футболистом. Ранее сообщалось, что клуб постарается найти нового полузащитника.

«Мы постараемся выжать максимум из тех игроков, которые имеются в нашем распоряжении. Но если появятся возможности в январское трансферное окно, мы обязательно их рассмотрим и оценим все за и против», – цитирует Джунтоли Forza Juventus.

Напомним, в данный момент туринский «Ювентус» находится на третьем месте в чемпионате Италии, отставая на четыре очка от «Милана», который возглавляет турнирную таблицу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиано Джунтоли трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
15:36 · Италия. Серия А
​«Милан» продаёт вратарские футболки Жиру
14:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Буду ли я тренировать «Ювентус»? В Италии очень вкусная еда, мне нравится в этой стране»
13:52 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Главная цель «Ювентуса» – попадание в Лигу чемпионов»
13:48 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Мы рассмотрим трансферы, если в январе у нас появятся возможности»
13:28 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Дибалы
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить одноклубника Захаряна слухи
11:02 · Италия. Серия А
Влахович не поедет в сборную Сербии, несмотря на вызов
09:18 · Италия. Серия А
Моуринью высказался об уходе из «Ромы»
08 Октября
23:50 · Италия. Серия А
«Наполи» дома проиграл «Фиорентине» 3
23:03 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес разочаровывает - от него могут избавиться уже зимой 2
21:41 · Италия. Серия А
​«Салернитана» собирается уволить Паулу Соузу
21:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20:58 · Италия. Серия А
​Меньян ответил президенту «Дженоа», назвавшему его «убийцей»
20:54 · Италия. Серия А
Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить аутсайдера и оставить Моуринью 1
20:30 · Италия. Серия А
​Милик опубликовал трогательное видео встречи с фанатом
Все новости
Рекомендуем