Джунтоли: «Мы рассмотрим трансферы, если в январе у нас появятся возможности»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли не отрицает, что в январское трансферное окно его команда может усилиться каким-либо футболистом. Ранее сообщалось, что клуб постарается найти нового полузащитника.

«Мы постараемся выжать максимум из тех игроков, которые имеются в нашем распоряжении. Но если появятся возможности в январское трансферное окно, мы обязательно их рассмотрим и оценим все за и против», – цитирует Джунтоли Forza Juventus.

Напомним, в данный момент туринский «Ювентус» находится на третьем месте в чемпионате Италии, отставая на четыре очка от «Милана», который возглавляет турнирную таблицу.