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Чемпионат Италии. Серия А

Иельпо: «Эта победа «Милана» - лишь для настроения»

03 Апреля 2023 • 07:30 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», однако бывший голкипер клуба Марио Иельпо считает, что этот успех вряд ли сильно поможет «Милану» в практическом смысле, но поднимет настроение накануне баталий в другом турнире.

- «Милан» уже растерял много очков, которые не следовало терять. Сегодняшний успех важен лишь для настроения, уверенности в себе, а для турнирной ситуации матчи с «Ромой» и «Лацио» будут важнее, - цитирует Иельпо pianetamilan.it.

Теперь команда придется дважды сыграть между собой в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Марио Иельпо
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