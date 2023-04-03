Иельпо: «Эта победа «Милана» - лишь для настроения»

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», однако бывший голкипер клуба Марио Иельпо считает, что этот успех вряд ли сильно поможет «Милану» в практическом смысле, но поднимет настроение накануне баталий в другом турнире.

- «Милан» уже растерял много очков, которые не следовало терять. Сегодняшний успех важен лишь для настроения, уверенности в себе, а для турнирной ситуации матчи с «Ромой» и «Лацио» будут важнее, - цитирует Иельпо pianetamilan.it.

Теперь команда придется дважды сыграть между собой в Лиге чемпионов.