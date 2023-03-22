Ибрагимович – о своей травме: «В какой-то момент всё было очень плохо, но я никогда не сдаюсь»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о трудностях, через которые прошёл в период восстановления после травмы.

Швед получил серьёзное повреждение колена во второй половине прошлого сезона. Возвращение 41-летнего форварда на поле состоялось лишь в феврале текущего года.

«За 14 месяцев я перенёс три операции, и был момент, когда моё состояния совсем не улучшалось. Я не видел света в конце туннеля, но, к счастью, затем всё изменилось.

Я никогда не сдаюсь – проблемы лишь делают меня сильнее. В начале карьеры мне помогали журналисты, которые писали обо мне не самые приятные вещи, тем самым помогая становиться лучше», – цитирует Ибрагимовича Football Italia.