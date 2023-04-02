Три топ-клуба АПЛ поспорят за флангового защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса. По информации La Gazzetta dello Sport, основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити». Конкуренцию «горожанам» составит лондонский «Челси». Также интерес к игроку проявляет и лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Эрнандес стал серебряным призёром чемпионата мира в Катаре в составе сборной Франции. Помимо этого, футболист сыграл за «россонери» 32 матча в каждом из официальных турниров, в них он смог отличится тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Ценник на Эрнандеса, по версии портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро.