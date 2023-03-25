Мората попал в сферу интересов «Милана»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората в скором времени может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее защищал цвета туринского «Ювентуса». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец попал в сферу интересов «Милана».

Если верить источнику, «Атлетико» летом будет готов отпустить Морату за цену в районе 15-20 миллионов евро. Такая цена связана с тем, что у 30-летнего форварда в конце следующего сезона истекает контракт с командой Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Мората провёл 26 матчей в чемпионате Испании, где отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Предыдущие два сезона Альваро проводил на правах аренды за «Ювентус».