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Чемпионат Италии. Серия А

Мората попал в сферу интересов «Милана»

25 Марта 2023 • 11:50 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората в скором времени может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее защищал цвета туринского «Ювентуса». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец попал в сферу интересов «Милана».

Если верить источнику, «Атлетико» летом будет готов отпустить Морату за цену в районе 15-20 миллионов евро. Такая цена связана с тем, что у 30-летнего форварда в конце следующего сезона истекает контракт с командой Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Мората провёл 26 матчей в чемпионате Испании, где отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Предыдущие два сезона Альваро проводил на правах аренды за «Ювентус».

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Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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