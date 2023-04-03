Ди Канио впечатлён игрой «Милана»

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», забив тому четыре безответных мяча. Успехом «Милана» насладился Паоло ди Кантио, бывший итальянский футболист. Он считает его, прежде всего, тактическим.

- Отличный тактический успех Пиоли! Закрыли Кварацхелию двумя игроками, а в центре поля «Милан» доминировал. Меня все это очень впечатлило. Вообще не ожидал такого матча, - цитирует ди Канио pianetamilan.it.

Теперь «Милану» и «Наполи» предстоит сыграть между собой еще два раза - но уже в Лиге чемпионов.