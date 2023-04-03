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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» лишил «Наполи» возможности побить рекорд «Ювентуса»

03 Апреля 2023 • 09:01 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», команда Лучано Спаллетти получила четыре гола и теперь у нее остается 71 очко в турнирной таблице итальянского чемпионата - за десять туров до конца сезона.

Это означает, что даже в случае побед во всех остальных матчах «Наполи» в лучшем случае наберет 101 очко - а значит, рекорд туринского «Ювентуса» образца 2011/2012, который набрал 102 очка за весь год, не потерпев ни одного поражения в чемпионате, устоит.

В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Лечче». 

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Милан Наполи
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