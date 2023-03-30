Камоцци ожидает, что Кварацхелию признают лучшим игроком сезона Серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком итальянской Серии А в марте. Комментарий на этот счёт дал известный футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Хвича полностью заслужил награду игроку месяца. Дальше - скудетто и приз лучшему игроку сезона в Италии. Без сомнений сказал бы, что сейчас Кварацхелия самый лучший футболист в Серии А!» - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 30 матчах сезона 2022/2023 Кварацхелия забил за «Наполи» 14 голов. Также грузин отдал 16 голевых передач на партнёров. «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 19 очков.

Отметим, что ранее Хвича Кварацхелия поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».