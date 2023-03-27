Стало известно, сколько «Наполи» платит Осимхену за голы

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил солидные бонусы за свою впечатляющую результативность в текущем сезоне.

24-летний футболист забил 25 голов в 29 матчах текущего сезона во всех турнирах, за что уже заработал 300 тысяч евро, докладывает издание Football Italia. Первый бонус в размере 150 тысяч нигериец получил после своего 20-го гола, второй – после 25-го. Следующие 150 тысяч лучший бомбардир Серии А сможет заработать, если забьёт ещё пять мячей и достигнет отметки в 30 точных ударов.

Виктор Осимхен отличился 21 раз в 23 поединках Серии А. В Лиге чемпионов лидер атаки неаполитанцев поразил ворота соперников четырежды в пяти встречах.