Кварацхелия – лучший игрок Серии А в марте

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам марта. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Кварацхелия получит памятную награду перед ближайшим матчем «Наполи» против «Милана», который состоится в воскресенье, 2 апреля.

В уходящем месяце Хвича Кварацхелия принял участие в трёх матчах чемпионата Италии. В них 22-летний грузин забил два гола и отдал один голевой пас.

«Наполи» на текущий момент уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Лацио» на 19 очков. Неаполитанцы могут стать чемпионами Италии впервые с 1990 года.