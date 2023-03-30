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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича установил рекорд Серии А

30 Марта 2023 • 19:16 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Полузащитник Хвича Кварацхелия из «Наполи» был признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам марта. Для грузинского футболиста это уже третья такая награда по ходу сезона 2022/2023, что является рекордом.

Как мы уже сообщали, Кварацхелия получит приз перед ближайшим матчем Серии А против «Милана». Команды выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 2 апреля.

Всего в сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 результативных передач в 30 матчах за «Наполи» в различных турнирах. Команда уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Лацио» на 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ МИЛАН
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