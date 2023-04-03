Спаллетти и Мальдини повздорили в перерыве матча «Наполи» с «Миланом»

В центральном матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», забив тому четыре безответных мяча. Два из них забил Рафаэл Леау и многим не понравилось то, как он отпраздновал один из голов.

Как сообщает pianetamilan.it, в перерыве матча из-за этого даже возникла полемика между Лучано Спаллетти, наставником «Наполи», и директором «Милана» Паоло Мальдини. Сперва Спаллетти попробовал «зацепить» Леау, но тот прошел мимо и не отреагировал на провокации Лучано, однако Мальдини не промолчал.

- Мистер, ты уже ыиграл чемпионат, так какого ты еще лезешь, чего-то хочешь, - вмешался Мальдини.