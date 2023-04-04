Бергоми: «Все говорили про «Наполи», но сейчас аплодисменты сорвал «Милан»

Бывший итальянский защитник Джузеппе Бергоми, легенда миланского «Интера» (отыграл за него двадцать лет), отметил игру «Милана» в матче с «Наполи» - ему очень понравилось то, как команда Стефано Пиоли расправилась с лидером итальянского чемпионата, забив тому четыре мяча.

- Надо похвалить игру «Милана». В этом году обычно все говорят лишь об одном «Наполи», но сегодня - не тот случай. «Милан» провел выдающийся матч, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Теперь «Милану» и «Наполи» предстоят два поединка в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится двенадцатого апреля.