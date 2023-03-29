Хвича согласился продлить контракт с «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия согласился продлить контракт с итальянской командой. По информации от журналиста Санти Ауны, грузин подпишет соглашение на улучшенных условиях. Более того, в контракте не будет прописана сумму отступных, что позволит «Наполи» диктовать условия в переговорах с топ-клубами.

Кварацхелия перебрался в Неаполь прошлым летом и сразу же стал ключевым футболистом команды. Хвича отметился 12 голами и 10 ассистами в чемпионате Италии и попал в сферу интересов многих топ-клубов.

«Наполи» не хочет расставаться с Кварацхелией ближайшим летом. Сам Хвича также не спешит покидать команду.