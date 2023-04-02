«Наполи» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Милан
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Протокол игры
|17'Леау Рафаэл (0:1)
|25'Диас Браим (0:2)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав• 40'Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Симеоне Джованни•Кварацхелия Хвича
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Диас Браим•Беннасер Исмаэль•Леау Рафаэл•Жиру Оливье 35'
02 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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