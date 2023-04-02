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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

02 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать (2)
Наполи
0:2
Милан
1 15.00 X 5.90 2 1.23
перерыв

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Милан

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:2Милан
 17'Леау Рафаэл (0:1)
 25'Диас Браим (0:2)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав  40'Зелиньски ПётрПолитано МаттеоСимеоне ДжованниКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиЛосано ИрвингЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоЭлмас Эльиф
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес ТеоКрунич РадеТонали СандроДиас БраимБеннасер ИсмаэльЛеау РафаэлЖиру Оливье  35'
Запасные: Тиав МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерПобега ТоммазоАдли ЯсинРебич АнтеТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
02 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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НАПОЛИ МИЛАН
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Комментарии (2)
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NOBODY
02 Апреля 2023 в 22:37
включил матч ближе к концу первого тайма, ну, думаю, бедный Милан там трещит - - ппц, а счет 2-0 в его пользу!!! )))
NOBODY
02 Апреля 2023 в 21:25
ха, а им скоро же в ЛЧ играть? )))
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Салернитана Салернитана
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1
2.13 3.40 3.65
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Окончен
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Лацио Лацио
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3.05 3.25 2.46
Видео
Окончен
Рома Рома
Сампдория Сампдория
3
0
1.45 4.50 8.00
Видео
Перерыв
Наполи Наполи
Милан Милан
0
2
1.85 3.70 4.40
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03.04.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
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