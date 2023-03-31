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Чемпионат Италии. Серия А

Названы сроки восстановления Осимхена

31 Марта 2023 • 16:58 Комментировать
Наполи
...
Милан
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02.04 21:45

В пятницу «Наполи» сообщил о том, что Виктор Осимхен пропустит ближайший матч чемпионата Италии против «Милана» из-за проблем с приводящей мышцей. Неаполитанцы не назвали сроков восстановления нигерийца, но отметили, что его состояние будет переоценено на следующей неделе.

Как сообщает Football Italia, восстановление Осимхена может занять от 10 до 20 дней. Лучший бомбардир Серии А рискует пропустить матчи против «Милана» не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов (1/4 финала), что может серьёзно ударить по амбициям команды Лучано Спаллетти.

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен забил 25 голов и отдал 5 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

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Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ МИЛАН
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