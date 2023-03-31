Лучший бомбардир Серии А Осимхен пропустит матч против «Милана»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит воскресный матч чемпионата Италии против «Милана». Пресс-служба клуба сообщила, что у Осимхена выявили травму левой приводящей мышцы. Состояние 24-летнего нигерийца будет переоценено на следующей неделе.

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Италии. В 23 матчах нигерийский форвард записал на свой счёт 21 гол.

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Миланом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 2 апреля. На текущий момент неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А, опережая второй «Лацио» на 19 очков. «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.