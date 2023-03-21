«ПСЖ» хочет купить Осимхена, «Наполи» будет требовать 150 миллионов евро

«ПСЖ» грядущим летом намерен усилиться нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, который ныне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 21 голом на счету. По информации от журналиста Адриена Гренье, клубный советник парижан Луиш Кампуш во время международной паузы планирует встретиться с агентами нигерийца.

Камнем преткновения пока является запрашиваемая цена за трансфер Осимхена. «Наполи» хочет за своего форварда 150 миллионов евро, что может сделать нигерийца третьим самым дорогим футболистом в истории.

В услугах Виктора также заинтересованы два английских топ-клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».