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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить Осимхена, «Наполи» будет требовать 150 миллионов евро

21 Марта 2023 • 16:41 Комментировать (1)
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

«ПСЖ» грядущим летом намерен усилиться нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, который ныне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 21 голом на счету. По информации от журналиста Адриена Гренье, клубный советник парижан Луиш Кампуш во время международной паузы планирует встретиться с агентами нигерийца.

Камнем преткновения пока является запрашиваемая цена за трансфер Осимхена. «Наполи» хочет за своего форварда 150 миллионов евро, что может сделать нигерийца третьим самым дорогим футболистом в истории.

В услугах Виктора также заинтересованы два английских топ-клуба – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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НАПОЛИ МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Марта 2023 в 17:12
Просите 180 и вообще будет норм. За такие бабосики - можно купить трёх-четырех молодых игроков и норм обновить состав.
Осимхен однозначно затребует огромную зарплату и не факт что не сдаст в следующем сезоне.
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